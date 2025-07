Transfer perfekt: HSV holt Torwart Peretz von den Bayern

Aufsteiger Hamburger SV verstärkt seinen Kader mit einem neuen Schlussmann. Daniel Peretz kommt auf Leihbasis aus München und wird sich mit Daniel Heuer Fernandes duellieren.

Hamburg

Bundesliga-Aufsteiger Hamburger SV hat den Transfer von Daniel Peretz abgeschlossen. Wie der Club mitteilte, wechselt der Ersatztorwart von Rekordmeister Bayern München in den Volkspark. Der 25 Jahre alte Israeli wird zunächst für eine Saison ausgeliehen. Über einen Wechsel des Keepers von der Isar an die Elbe war in den vergangenen Tagen bereits spekuliert worden.

"Daniel ist ein kompletter Torwart, der sehr mutig in der Raumverteidigung agiert und eine gute Mentalität mitbringt", sagte der Hamburger Sportdirektor Claus Costa über den 1,90 Meter großen Peretz. Der Neuzugang wird sich in der weiteren Saisonvorbereitung mit dem bisherigen Stammtorhüter Daniel Heuer Fernandes einen Zweikampf um den Platz zwischen den Pfosten bei den Hanseaten liefern.

Hamburger Handlungsbedarf nach Raab-Wechsel

Der HSV hatte Handlungsbedarf, nachdem die bisherige Nummer zwei, Matheo Raab, zum Ligarivalen Union Berlin gewechselt war. "Nach dem Wechsel von Matheo war klar, dass wir auf der Torwartposition noch handeln müssen", sagte HSV-Sportvorstand Stefan Kuntz: "Bereits die vergangene Saison hat gezeigt, wie enorm wichtig es ist, eine starke Torwartgruppe zu haben. Wir freuen uns daher, dass sich Daniel mit seiner internationalen Erfahrung für uns entschieden hat."

Peretz war 2023 nach München gekommen, brachte es seitdem aber nur auf insgesamt sieben Einsätze in Bundesliga, Champions League und DFB-Pokal. An Manuel Neuer und während dessen Verletzung an Neuzugang Jonas Urbig war er in der vergangenen Saison nicht vorbeigekommen.