Traktoranhänger kippt um: 16 Tonnen Schotter auf der Straße

Ein Anhänger liegt auf der Seite und tonnenweise Steine auf der Straße. Was ist passiert?

Partenstein

16 Tonnen Schotter hat ein Traktor in Unterfranken verloren. Der voll beladene Anhänger sei in einer Bahnunterführung auf der B276 in Partenstein (Landkreis Main-Spessart) umgekippt, teilte die Polizei mit. Die Steine verteilten sich demnach am Samstag über die gesamte Straße, den Gehweg und eine Böschung.

Ersten Erkenntnissen sei der Fahrer zu schnell um eine Kurve gefahren und der Anhänger umgekippt, wie ein Polizeisprecher erklärte. Menschen wurden den Angaben zufolge nicht verletzt. Die Ermittler beziffern den Schaden auf rund 19.000 Euro. Für die Bergung des Anhängers war die Bundesstraße mehrere Stunden voll gesperrt.