Traktor überschlägt sich - Fahrer schwer verletzt

Ein Traktor kommt plötzlich von der Fahrbahn ab und überschlägt sich samt Anhänger. Der Fahrer fliegt dabei aus dem Führerhaus.
dpa |
Rettungskräfte brachten den schwer verletzten Fahrer des Traktors in ein Krankenhaus. (Symbolbild)
Rettungskräfte brachten den schwer verletzten Fahrer des Traktors in ein Krankenhaus. (Symbolbild) © Sebastian Gollnow/dpa
Schwarzenbach an der Saale

Ein 62-Jähriger hat sich mit einem Traktor samt Anhänger bei Schwarzenbach an der Saale (Landkreis Hof) überschlagen und ist dabei schwer verletzt worden. Der Mann kam am Samstagvormittag mit dem Gespann von der Fahrbahn ab und der Anhänger geriet ins Schlingern, wie die Polizei mitteilte. Er versuchte noch gegenzulenken, doch das Fahrzeug überschlug sich. Der 62-Jährige wurde den Angaben zufolge aus dem Führerhaus geschleudert und blieb auf einer Grünfläche neben der Fahrbahn liegen.

Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Die Polizei schätzt den Schaden an Traktor und Anhänger sowie auf der Straße auf rund 200.000 Euro. Die Ursache des Unfalls war laut einem Polizeisprecher zunächst unklar.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

