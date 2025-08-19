AZ-Plus

Traktor stürzt Abhang hinab - Fahrer schwer verletzt

Ein Mann arbeitet mit einem Traktor auf einem Feld oberhalb einer Böschung. Dann löst sich die Hangkante.
Die freiwillige Feuerwehr war nach Polizeiangaben nach dem Unfall mit 26 Mann im Einsatz. (Symbolbild)
Die freiwillige Feuerwehr war nach Polizeiangaben nach dem Unfall mit 26 Mann im Einsatz. (Symbolbild) © Bernd Weißbrod/dpa
Rohrbach

Ein Mann ist in Oberbayern mit einem Traktor eine Böschung hinabgestürzt und schwer verletzt worden. Der 39-Jährige habe bei Rohrbach (Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm) mit Traktor und angehängter Pflanzenschutzspritze oberhalb der Böschung auf einem Hopfenfeld gearbeitet, teilte die Polizei mit.

Die Hangkante habe sich gelöst, sodass der Traktor die Böschung hinabgestürzt sei und sich mehrfach überschlagen habe. Der schwer verletzte 39-Jährige sei per Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen worden, teilte die Polizei mit. In Lebensgefahr war er laut Polizei nicht.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

