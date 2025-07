Traktor kippt um und Fahrer wird eingeklemmt

In der Oberpfalz wird eine Zugstrecke gesperrt – wegen Bergungsarbeiten neben den Gleisen. Was ist passiert?

Schwarzenfeld

Ein Mann ist mit seinem Traktor umgekippt und darin eingeklemmt worden. Der 32-Jährige erlitt schwere Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Den Angaben zufolge fuhr der Mann am Freitag mit seinem Traktor und zwei beladenen Anhängern durch Schwarzenfeld (Landkreis Schwandorf). In der Nähe des Bahnhofs kippte der Traktor demnach um. Der Fahrer sei von der Feuerwehr befreit und mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht worden, hieß es.

Da der Traktor in unmittelbarer Nähe zu den Bahngleisen umkippte, wurde für die Bergungsarbeiten auch die Zugstrecke gesperrt. Laut Polizei wird nun die Unfallursache ermittelt. Das Gespann sei sichergestellt worden. Der Sachschaden belaufe sich auf Zehntausende Euro.