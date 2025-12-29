AZ-Plus
  Tragödie in Bayern: 14-Jähriger stürzt 150 Meter vor Freund tief in den Tod

Tragödie in Bayern: 14-Jähriger stürzt 150 Meter vor Freund tief in den Tod

Ein Ausflug in die Berge endet für zwei Freunde dramatisch. Ein 14-Jähriger verunglückt tödlich. Was unterhalb des Gipfels passiert ist.
AZ/dpa |
Mit einem Hubschrauber rückten die Einsatzkräfte aus. (Symbolbild)
Mit einem Hubschrauber rückten die Einsatzkräfte aus. (Symbolbild) © Matthias Bein/dpa

Während einer Bergtour zweier Freunde ist ein 14-Jähriger ausgerutscht, etwa 150 Meter tief gefallen und im bayerischen Landkreis Garmisch-Partenkirchen gestorben. Wie die Polizei mitteilte, waren die beiden von Unterammergau aus zum Laubeneck gestartet. Unterhalb des Gipfels sei der Jugendliche dann bei den winterlichen und eisigen Verhältnissen ausgerutscht. Vor den Augen seines 13-jährigen Freundes stürzte er in die Tiefe.

Ein weiterer Wanderer habe das Unglück beobachtet und einen Notruf abgesetzt, wie es hieß. Die Bergwacht rückte mit einem Hubschrauber aus, der Jugendliche war zu dem Zeitpunkt jedoch schon tot. Seine Leiche wurde geborgen.

Etwa gleichzeitig stiegen Einsatzkräfte der Bergwacht zu dem 13-Jährigen auf. Er sei intensiv betreut und anschließend ins Tal gebracht worden. Ein Kriseninterventionsteam übernahm dort die Betreuung. Die Polizei ermittelt unter der Leitung der Staatsanwaltschaft.

3 Kommentare
Artikel kommentieren
  • Knoedel vor 7 Stunden / Bewertung:

    Leider musste bodenloser Leichtsinn mit dem Leben bezahlt werden.
    Ich kann nur von vereisten Wanderwegen im Gebirge warnen und dringendst abraten.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • FRUSTI13 vor 7 Stunden / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von Knoedel

    Wenn man das richtige Schuhwerk an hat und entsprechend vorsichtig geht, kann man auch auf vereisten Wanderwegen gehen!

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • Knoedel vor 7 Stunden / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von FRUSTI13

    Vielen Dank für den Hinweis. Daran hatte ich nicht gedacht.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
