Tragödie beim Gassigehen – Mann und Hund von Zug erfasst

Ein Spaziergang mit drei Hunden endet in Hohenfurch tödlich: Ein Mann und ein Hund sterben. Was bisher bekannt ist.
Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu dem Vorfall aufgenommen. (Symbolbild)
Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu dem Vorfall aufgenommen. (Symbolbild) © Philipp von Ditfurth/dpa

Ein 66 Jahre alter Spaziergänger ist beim Gassigehen im Landkreis Weilheim-Schongau von einem Güterzug erfasst und getötet worden. Zudem sei einer der Hunde gestorben. Wie die Polizei mitteilte, war der 66-Jährige mit drei Hunden unterwegs. 

Laut der zuständigen Polizeidienststelle war der Mann am Ende eines Feldwegs bei Hohenfurch über die Gleise gegangen. Dabei sei er erfasst worden. Einer seiner Hunde erlitt leichte Verletzungen, ein anderer rannte davon. Die Polizei fand das Tier in der Umgebung.

Der Lokführer sowie die Angehörigen des Toten wurden von einem Kriseninterventionsteam betreut. Die Kripo aus Weilheim ermittelt zusammen mit der Staatsanwaltschaft.

