Tragisches Bergunglück: Frau (51) stirbt bei Wanderung an der Benediktenwand

Die Todesumstände sind bislang noch unklar. Die Leiche der Frau konnte erst am nächsten Tag geborgen werden.

Benediktbeuern - Eine Wanderin aus dem Allgäu ist im südlichen Oberbayern rund 70 Meter tief gestürzt und gestorben. Warum die 51-Jährige in Benediktbeuern (Lkr. Bad Tölz-Wolfratshausen) verunglückte, sei mangels Zeugen unklar, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Die Frau sei am Dienstag auf einem Steig an der Benediktenwand durch hochalpines Gelände abseits offizieller Wege unterwegs gewesen. Ob sich die 51-Jährige verirrt hatte oder absichtlich dort unterwegs war, sei ebenfalls unklar. Nach Angaben der örtlichen Polizei sei die Verunglückte eine geübte Bergsteigerin gewesen.

Die Wanderin war demnach mit ihrer Schwester zu einer Hütte aufgestiegen, hatte sich dort aber von ihr getrennt, um den Gipfel der 1.801 Meter hohen Benediktenwand zu erklimmen. Nachdem die Frau nicht zur Hütte zurückkehrte, suchten Polizei und Bergwacht nach ihr. Die Einsatzkräfte fanden die tote Frau demnach in der Nacht auf Mittwoch. Geborgen habe man den Leichnam erst am Tag, um die Einsatzkräfte bei der Bergung nicht zu sehr in Gefahr zu bringen.