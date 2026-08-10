Tragischer Autounfall in Bayern kostet drei Frauen das Leben – das sagt die Polizei

Auf der B470 kommt es zu einem tödlichen Verkehrsunfall mit zwei Fahrzeugen. Was bislang bekannt ist.

Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos sind drei Frauen auf einer Bundesstraße in Mittelfranken ums Leben gekommen. Ein Mann wurde bei dem Unfall auf der B470 bei Dietersheim (Kreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim) am späten Sonntagabend schwer verletzt.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr gegen 21.30 Uhr der Fahrer eines Mercedes (36, deutsch) die B 470 von Neustadt a.d. Aisch kommend in Richtung Bad Windsheim. Die Fahrerin eines Opel fuhr auf der entgegengesetzten Fahrspur in Richtung Neustadt. Etwa 500 Meter vor der Ortseinfahrt Dottenheim geriet der Fahrer des Mercedes demnach aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrspur, wo es zum Frontalzusammenstoß mit dem Opel kam.

Feuerwehr spricht von "Trümmerfeld"

Beide Fahrzeuge wurden nach Angaben der Polizei von der Fahrbahn geschleudert und blieben in den angrenzenden Feldern liegen. Im Opel befanden sich neben der 73-jährigen Fahrerin (deutsch) noch zwei weitere Frauen (deutsch) im Alter von jeweils 69 Jahren. Alle drei Insassinnen wurden im Fahrzeug eingeklemmt. Ein Feuerwehrsprecher nannte den Einsatzort ein "Trümmerfeld". Für die drei Frauen kam jede Hilfe zu spät, sie erlagen noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen. Der alleine im Fahrzeug befindliche Fahrer des Mercedes erlitt schwere Verletzungen und wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen.

Wie es zu dem Unfall kam, war zunächst unklar. Ein Gutachter untersuchte noch in der Nacht den Unfallort. Die Polizei teilt mit, dass ein Alkoholtest bei dem Mann einen Wert von mehr als einem Promille ergeben haben soll. Ob dieses Ergebnis ursächlich für den Unfall gewesen ist, wird jetzt Gegenstand der Ermittlungen sein.

Die B 470 war im Rahmen der Unfallaufnahme für mehrere Stunden in beide Fahrtrichtungen gesperrt.