Tragische Zahlen: Mehr tödliche Unfälle auf Bayerns Straßen

Nach Jahren des Rückgangs gab es im Freistaat 2025 wieder einen Anstieg bei den Verkehrstoten. Dennoch zeigt die aktuelle Verkehrsunfallstatistik auch Lichtblicke.
dpa |
Im Straßenverkehr sterben besonders viele Menschen auf Landstraßen - aber auch Radfahrer sind gefährdet. (Symbolbild).
© picture alliance / dpa

Auf Bayerns Straßen sind 2025 mehr Menschen gestorben als im Vorjahr. Zugleich ging die Zahl der getöteten Radfahrer deutlich zurück, und auch die Zahl der Schwerverletzten sank auf ein Allzeittief. Innenminister Joachim Herrmann (CSU) kündigte zahlreiche Schwerpunktmaßnahmen an, um vor allem auch die gefährlichen Landstraßen sicherer zu machen. "507 Verkehrstote sind immer noch viel zu viel. Jeder einzelne Tote ist einer zu viel", betonte er in München. 

Es ist der erste Anstieg der Todeszahlen nach einem mehrjährigen Rückgang – im Vorjahr waren zwölf Tote weniger zu beklagen. Insgesamt wurden 2025 im Freistaat 387.656 Verkehrsunfälle registriert – ein Plus von 1,7 Prozent.

Die Zahl der Verletzten blieb mit 62.419 auf dem Niveau des Vorjahres. Bei der Zahl der Schwerverletzten wurde mit 8727 erneut ein Tiefstand erreicht, nachdem im Vorjahr noch 9024 Schwerverletzte versorgt werden mussten.

