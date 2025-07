Touristen-Hotspot: Wird dieses Selfie-Paradies in Bayern wieder geöffnet?

Die Gumpen am Königsbach-Wasserfall haben zahlreiche Selfie-Jäger angezogen - mit verheerenden Folgen für Mensch und Natur. Das Naturparadies am Königssee wurde gesperrt. Doch die Frist läuft aus. Wie geht es dann weiter?

Die Gumpe am Königsbach-Wasserfall bei Schönau am Königssee. (Archivbild)

Kristallklares Wasser, schäumende Kaskaden, der Blick über den Königssee: Die Gumpen am Königsbach-Wasserfall galten lange als Foto-Geheimtipp, bis sie zum Social-Media-Magneten wurden – und 2021 gesperrt werden mussten. Jetzt sind vier Jahre vergangen, die Nationalpark-Verordnung gilt nur noch ein weiteres Jahr.

Vor dem Stichtag am 31. Oktober 2026 muss entschieden sein: Bleibt das Paradies weiterhin tabu? Oder fällt die Sperre?

Das perfekte Selfie lockte vor allem junges Publikum

Der obere Fels-Pool am Rande des Königssees bekam sogar den Beinamen "Natural Infinity Pool", da man von dort nahtlos in den See und auf die Bergkulisse blickt. Social-Media-Posts mit dem perfekten Selfie in der Gumpe lockten vor allem ein junges Publikum an.

Allerdings: Der plötzliche Besucheransturm hinterließ deutliche Spuren im sensiblen Gelände: Mangels offiziellem Weg trampelten die Massen ein wirres Netz an Pfaden in den Wald, kilometerlang.

Zwei Männer aus Sachsen ertranken in der Gumpe

Zurück blieben zudem Müllberge: Einige Selfiejäger schlugen zudem trotz Verbot Übernachtungsplätze am Wasserfall auf, Wildcampen und Lagerfeuer mitten im Nationalpark inklusive. Für die Tierwelt bedeutete dies laut Nationalpark massiven Stress.

Tragische Unfälle machten Schlagzeilen, wie etwa 2019, als zwei 21-jährige Männer aus Sachsen in einer der Gumpen ertranken. Appelle des Nationalparks an die Vernunft der Besucher, etwa über Schilder und Social Media, verpufften weitgehend wirkungslos.

Das Betretungsverbot ist auf fünf Jahre befristet

Das Landratsamt Berchtesgadener Land erließ Ende Juni 2021 eine Verordnung über die Beschränkung des Betretungsrechts im Nationalpark. Konkret wurde ein rund zehn Hektar großes Vegetationsschutzgebiet rund um die Königsbach-Gumpen für Besucher gesperrt, vorerst befristet auf fünf Jahre.

Seit dem 1. Juli 2021 ist der Bereich oberhalb des Königssees nun also offiziell tabu. Um die Verordnung durchzusetzen, hat der Nationalpark seit Jahren seinen Ranger-Dienst aufgerüstet. Allein in den ersten zwei Monaten zählten Ranger noch 69 Verstöße, die zur Anzeige gebracht wurden. In der Folgesaison 2022 gab es insgesamt 86 Anzeigen.

Es drohen Geldstrafen von bis zu 25.000 Euro

"Einmaltäter" müssen mit einem Bußgeld im hohen dreistelligen Bereich rechnen, so die Nationalparkverwaltung. Bei weiteren Verstößen drohen noch immer Geldstrafen von bis zu 25.000 Euro. 43 Verstöße gegen das Betretungsverbot waren es 2023, im vergangenen Jahr 46, wie es auf Nachfrage beim Nationalpark Berchtesgaden heißt.

Foto-Dokumentationen der Nationalparkverwaltung belegen, dass ehemals kahl getrampelte Flächen wieder Grün ansetzen. Langsam, aber beständig kehre die Vegetation auf die beeinträchtigten Areale rund um die Gumpen zurück, so äußerte sich etwa Ulf Dworschak, Sachgebietsleiter für den Naturschutz im Nationalpark.

Wiedereröffnung? Mehrere Optionen stehen im Raum

Ob der Nationalpark die Gumpen planmäßig wieder freigeben kann, steht noch in den Sternen. Ergebnisse nach fünf Jahren sollen schließlich zeigen, wie sich die Vegetation erholt hat, ob der Bereich erneut gesperrt werden muss oder unter Umständen nur teilweise wiedereröffnet werden kann.