Nach wütender Anwohner-Demo: So reagiert die Politik auf den Touristen-Andrang in Grainau

Am Eibsee kommt es in der Hauptsaison regelmäßig zu Verkehrschaos. Nun gilt ein neues Bus-Konzept, das einerseits Gäste effektiver ans Ziel bringen soll, und andererseits den Einwohnern in Grainau unnötigen Stau ersparen soll. Das Konzept ist allerdings auf den ersten Blick komplex. Die AZ erklärt es.

So voll wird es in dieser Saison hoffentlich nicht mehr in den Bussen zwischen Eibsee und Grainau.

Andreas Neuner, damals noch keine 18 Jahre alt, hat im vergangenen Jahr keine Ruhe gegeben: Immer wieder hat er mit Fotos, Videos und Demos auf die überfüllten Straßen und Staus in seinem Heimatort im Landkreis Garmisch-Partenkirchen aufmerksam gemacht.

Neuner lebt in Grainau. Für ihn ist das Zugspitzdorf sein Zuhause, für viele Besucher dagegen ist der Ort ein beliebtes Ausflugsziel mit Deutschlands höchstem Berg und dem Eibsee in direkter Umgebung. Wie lässt sich der Andrang an so einem Touristen-Hotspot regeln?

Zum Beispiel mit besserer ÖPNV-Anbindung. Wie die Gemeinde Grainau auf ihrer Homepage angibt, gibt es seit 1. April 2026 nun neue Buslinien zwischen Garmisch, Grainau und dem Eibsee.

Gemeinde Grainau: "Auf den ersten Blick komplex"

Doch auf den ersten Blick wirkt die neue Regelung kompliziert. Das schreibt auch die Gemeinde selbst: "Da die Busse je nach Wochentag, Hauptsaison und Nebensaison unterschiedlich verkehren, kann der Fahrplan auf den ersten Blick komplex wirken."

Der Parkplatz am Eibsee ist häufig gut gefüllt. © imago/Sven Severing

Man habe für eine bessere Orientierung die drei Möglichkeiten farblich im Plan markiert. Zudem gibt es einen Jahreskalender, der die jeweiligen Busse nach Tagen und Monaten aufschlüsselt.

Zwei Linien, wenn viel los ist

Zusammengefasst: Es gibt Zeiträume mit nur einem Bus (Nebensaison) sowie Phasen, gerade in der Hauptsaison, mit zwei Buslinien – für Ausflügler zum Eibsee sowie für Einheimische und ihre täglichen Wege. Zusätzlich verkehrt in Stoßzeiten ein Expressbus zum Eibsee, "der eine direkte und zügige Anbindung bietet". Laut Busplan ist dieser vor allem in den Sommermonaten Juni bis August im Einsatz, aber zum Beispiel auch in den Osterferien. Einen Überblick gibt es hier:

Das Landratsamt Garmisch-Partenkirchen teilt der AZ in Bezug auf das neue Bus-Konzept mit: "Damit möchte der Landkreis Garmisch-Partenkirchen die Mobilität für Einheimische verbessern und gleichzeitig den Ausflugsverkehr zum Eibsee besser steuern."

Die neuen Buslinien im Überblick

Die Linie 314: Es handelt sich um die Busroute in der Nebensaison, zum Beispiel im Winter oder Randzeiten, erklärt das Landratsamt. Etwa auch von 13. bis 30. April (ausgenommen Wochenenden). Dann würden die beiden anderen Linien 323 und 315 zu "einer gemeinsamen Route zusammengeführt. Diese Linie fährt dann unter der Liniennummer 314".

Die Route führt von Garmisch zum Eibsee. Der Bus fährt stündlich, zum Beispiel um 11.07 Uhr vom Bahnhof in Garmisch-Partenkirchen und kommt um 11.46 Uhr am Eibsee an. Retour geht es vom Eibsee etwa um 17.18 Uhr (Ankunft am Garmischer Bahnhof: 17.56 Uhr).

Der Eibsee am Fuß der Zugspitze gilt als beliebtes Ausflugsziel im Landkreis Garmisch-Partenkirchen. © imago/imageBROKER/Martina Melzer

Des Weiteren gibt es Zeiträume mit einem Zwei-Linien-System mit den Nummern 315 (Garmisch – Grainau – Garmisch) sowie 323 (Garmisch – Eibsee).

Diese Busnummer sollten sich Ausflügler merken

Die Linie 315: Es ist die Regionallinie zwischen Garmisch und Grainau (und zurück) und fokussiert sich laut Landratsamt auf Einheimische. Es gebe eine verlässliche Taktung auch zu Stoßzeiten.

Beim Blick in den Busplan fällt auf: Die Linie hält nicht am Eibsee und auch nicht am Badersee. Also an den Zielen, die vor allem Urlauber ansteuern und wo es zu Stau kommt. Hier gelten MVV- und Deutschlandtickets.

Die Linie 323: Das ist der Bus, der für Ausflügler interessant ist. Das Landratsamt bezeichnet die Route als "touristische Linie zwischen Garmisch-Partenkirchen und dem Eibsee". Hier liege der Fokus auf dem Ausflugsverkehr. Die Fahrzeuge seien größer und es gebe "zusätzliche Verstärkerfahrten in Spitzenzeiten".

Wo kein MVV-Tarif und kein Deutschlandticket gelten

Zu beachten: In Richtung Eibsee ist kein Ausstieg möglich, sondern nur an der Haltestelle Badersee-Siedlung sowie an der Endhaltestelle Eibsee. In Richtung Garmisch wiederum sei kein Einstieg möglich, nur an den Haltestellen Eibsee und Badersee-Siedlung.

Was Fahrgäste wissen müssen: "Auf dieser Linie gelten kein MVV-Tarif und kein Deutschlandticket." Laut Auskunft des Landratsamtes kostet eine einzelne Fahrt mit der Eibsee-Linie 323 vom Bahnhof Garmisch-Partenkirchen zum Eibsee 6 Euro. Für Kinder (sechs bis 14 Jahre): 3 Euro.

Andreas Neuner ist zum Start der neuen Buslinien positiv gestimmt. Er lebt in Grainau und bekommt die Staus vor der Haustür regelmäßig mit. © privat

Ein Blick in den Busplan zeigt: Der Bus 323 fährt in der Hauptsaison im 30-Minuten-Takt (Eib2 und EibEx), zum Beispiel um 9.15 oder 9.45 Uhr vom Garmischer Bahnhof. Innerhalb einer halben Stunde ist man am Eibsee. Und damit schneller.

Das Landratsamt sagt zu der Lösung: "Der politische Auftrag bestand darin, die stark ausgelasteten touristischen Verkehre zum Eibsee vom Alltagsverkehr zu entkoppeln, gleichzeitig die Kapazitäten insbesondere in Spitzenzeiten zu erhöhen und dennoch eine verlässliche Anbindung Grainaus an das Oberzentrum Garmisch-Partenkirchen zu gewährleisten." Nun sei ein Kompromiss erzielt zwischen Alltagstauglichkeit und Tourismussteuerung.

Das sagt Anwohner Andreas Neuner dazu

Andreas Neuner äußert sich am ersten Tag der neuen Linien positiv, auch wenn er sagt, dass es noch etwas "kompliziert" wirke. Er ist schon mit einem Bus gefahren, seine erste Einschätzung: "Die Busse sind nicht mehr so voll".

Der Bus 323 ist auch aus seiner Sicht die "reine Ausflügler-Linie". Die neue Dorfbus-Linie sei der Bus 315, denn er fährt eben nicht zum Eibsee hoch. Die Einheimischen geraten damit hoffentlich auch nicht in den dortigen Besucher-Stau. "Vorerst bin ich positiv gestimmt." Wie es sich im vollen Betrieb und rund um Ostern bei wärmeren Wetter einspielt, wird sich zeigen.