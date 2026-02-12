AZ-Plus
Touristen folgen Navi und bleiben auf Forstweg stecken - die Autos lassen sie einfach stehen

Beim Versuch, ein Skigebiet in Garmisch-Partenkirchen mit dem Auto zu erreichen, sind Touristen nicht weit gekommen. Ein kostspieliger Ausflug.
AZ/ dpa |
Die Feuerwehr musste zwei Autos bergen, die in Garmisch-Partenkirchen auf einem Forstweg stecken geblieben waren. (Symbolbild)
Die Feuerwehr musste zwei Autos bergen, die in Garmisch-Partenkirchen auf einem Forstweg stecken geblieben waren. (Symbolbild) © Niklas Treppner/dpa

Eine Gruppe Skiurlauber ist mit zwei Mietwagen in Garmisch-Partenkirchen dem Navigationsgerät gefolgt und auf einem vereisten Forstweg nicht mehr weitergekommen. Die Gruppe habe am Mittwoch in das Hausberg-Skigebiet fahren wollen, teilte die Polizei mit. Als sie nicht mehr weiterkamen, hätten sie die Fahrzeuge stehen lassen und seien zu Fuß abgestiegen.

Ein Mitarbeiter einer Berghütte bemerkte den Angaben nach die zwei Autos, die den Weg versperrten, und rief die Feuerwehr. Über die Mietwagenfirma seien die 51 und 54 Jahre alten Fahrer ausfindig gemacht und zu den Autos zurückbeordert worden. Die beiden Brasilianer mussten ein Verwarngeld für das Befahren des Forstweges begleichen und bekommen laut Polizei die Bergung der Fahrzeuge durch die Feuerwehr in Rechnung gestellt.

