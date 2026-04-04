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Toter Mann im Allgäu gefunden - Kripo ermittelt

In einem Haus im Unterallgäu wird ein Toter gefunden. Was sind die Hintergründe?
AZ/dpa |
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Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen (Symbolbild)
Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen (Symbolbild) © Jens Büttner/dpa
Breitenbrunn

In Breitenbrunn im Unterallgäu ist ein 33 Jahre alter Mann tot aufgefunden worden. Die Leiche wurde am Karfreitag in einem Anwesen im Ortsteil Bedernau gefunden, wie die Polizei mitteilte. Die Kriminalpolizei Memmingen hat die Ermittlungen zur Todesursache aufgenommen. 

Zunächst war unklar, woran der Mann gestorben war. Bis in die Nacht hinein gab es "umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen". Mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen machte die Polizei zunächst keine weiteren Angaben zum Fall.

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