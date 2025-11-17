Tote Person gefunden: ICE-Strecke in beide Richtungen gesperrt

Am Morgen gibt es auf einer wichtigen Bahnverbindung in Bayern Probleme. Die Hintergründe sind noch unklar, die Auswirkungen für Reisende teils gravierend.

Die ICE-Bahnstrecke zwischen Nürnberg und Ingolstadt ist derzeit auf einem Teilstück in beide Richtungen gesperrt. Es sei eine tote Person gefunden worden, sagte eine Polizeisprecherin. Details waren zunächst unklar. Betroffen ist der Abschnitt zwischen Kinding und Allersberg. Die schnellen Züge werden nach Bahnangaben über Augsburg umgeleitet, es kommt zu Verspätungen.

Neben dem Fernverkehr sei auch der Regionalverkehr betroffen: Die Züge werden über Treuchtlingen umgeleitet. Zugausfälle sind möglich. Zusätzlich zu der Umleitung richtete die Deutsche Bahn (DB) einen Ersatzverkehr mit Bussen zwischen Roth und Kinding ein. Die S-Bahn Linie 5 (Nürnberg - Allersberg) ist von der Sperre nicht betroffen.