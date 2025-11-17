AZ-Plus
  • Startseite
  • Bayern
  • Tote Person gefunden: ICE-Strecke in beide Richtungen gesperrt

Tote Person gefunden: ICE-Strecke in beide Richtungen gesperrt

Am Morgen gibt es auf einer wichtigen Bahnverbindung in Bayern Probleme. Die Hintergründe sind noch unklar, die Auswirkungen für Reisende teils gravierend.
AZ/ dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Auf der ICE-Strecke zwischen Nürnberg und Ingolstadt gab es Beeinträchtigungen. (Symbolbild)
Auf der ICE-Strecke zwischen Nürnberg und Ingolstadt gab es Beeinträchtigungen. (Symbolbild) © Jens Büttner/dpa

Die ICE-Bahnstrecke zwischen Nürnberg und Ingolstadt ist derzeit auf einem Teilstück in beide Richtungen gesperrt. Es sei eine tote Person gefunden worden, sagte eine Polizeisprecherin. Details waren zunächst unklar. Betroffen ist der Abschnitt zwischen Kinding und Allersberg. Die schnellen Züge werden nach Bahnangaben über Augsburg umgeleitet, es kommt zu Verspätungen.

Neben dem Fernverkehr sei auch der Regionalverkehr betroffen: Die Züge werden über Treuchtlingen umgeleitet. Zugausfälle sind möglich. Zusätzlich zu der Umleitung richtete die Deutsche Bahn (DB) einen Ersatzverkehr mit Bussen zwischen Roth und Kinding ein. Die S-Bahn Linie 5 (Nürnberg - Allersberg) ist von der Sperre nicht betroffen.

  • Themen:
Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.