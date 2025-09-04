AZ-Plus

Tonnenweise Kartoffeln auf Straße verteilt

Ein Landwirt ist mit zwei Anhängern voller Kartoffeln unterwegs. Dann platzt ein Reifen. Seine Ladung kommt deshalb nicht vollständig am Ziel an.
dpa |
Rund Sechs Tonnen Kartoffeln verlor der Landwirt auf der B2. (Symbolbild)
Rund Sechs Tonnen Kartoffeln verlor der Landwirt auf der B2. (Symbolbild) © picture alliance / ZB
Kaisheim

Ein Landwirt hat in Schwaben tonnenweise Kartoffeln auf einer Straße verloren. Der 48-Jährige war mit seinem Traktor und zwei beladenen Anhängern unterwegs, als ein Anhängerreifen platzte, wie die Polizei mitteilte. Dadurch geriet sein Gespann ins Schlingern und die Bordwand öffnete sich. Durch das Malheur fielen rund sechs Tonnen Kartoffeln am Mittwochabend bei Kaisheim (Landkreis Donau-Ries) auf die Bundesstraße 2. Nach rund einer Stunde Aufräumarbeiten konnte die B 2 wieder normal befahren werden.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

