Tödlicher Verkehrsunfall auf Bundesstraße bei Pommelsbrunn

Ein Mann gerät mit seinem Wagen in den Gegenverkehr - mit schweren Folgen. Zu den Hintergründen des Unfalls ermittelt nun die Polizei.

Pommelsbrunn

Ein 34 Jahre alter Autofahrer ist nach einem Frontalzusammenstoß im Landkreis Nürnberger Land gestorben. Er starb am Freitagabend an seinen Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Am Freitagmorgen war der Mann auf der Bundesstraße 14 bei Pommelsbrunn mit seinem Fahrzeug aus bislang unbekannter Ursache mit einem entgegenkommenden Wagen zusammengeprallt. Der 34-Jährige erlitt schwerste Verletzungen und wurde mit einem Hubschrauber in eine Klinik gebracht. Der Fahrer des anderen Wagens wurde zwar eingeklemmt, aber nur leicht verletzt, wie es hieß. Bei ihm war ein Hund, der unverletzt blieb.

Insgesamt waren 40 Einsatzkräfte an der Bergung der Fahrzeuge und der Betreuung der Verletzten beteiligt. Die Unfallursache wird noch genauer untersucht.