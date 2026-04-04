Tödlicher Unfall mit jungem Wolf im Bayerischen Wald

Ein junger Wolf wird im Morgengrauen von einem Auto frontal erfasst. Das Tier rennt davon, stirbt aber kurz darauf. Was der Nationalpark und die Polizei zu dem Vorfall sagen.

Ein Wolf ist im Bayerischen Wald von einem Auto angefahren und tödlich verletzt worden. Ein 26-Jähriger habe den Wolf mit seinem Wagen auf einer Straße in einem Nationalpark kurz vor Sonnenaufgang nahe Neuschönau frontal erfasst, wie die Polizei mitteilte.

Der junge Wolf sei zunächst verletzt im Graben liegengeblieben, dann aber davongelaufen. Mitarbeiter des Nationalparks suchten nach dem Tier und fanden es kurze Zeit später. "Unsere Tierärztin war in den Einsatz involviert, die Verletzungen des Tieres waren aber so schwer, dass es noch in der Nähe des Unfallorts starb", sagte der Sprecher des Nationalparks, Gregor Wolf.

In Bayern lebten zuletzt nur sechs Rudel mit insgesamt 19 Welpen. Zudem streifen zwei Paare ohne Nachwuchs und zwei territoriale Einzeltiere durch die bayerischen Wälder. Das geht aus den Zahlen der Dokumentations- und Beratungsstelle des Bundes für das Jahr 2024/2025 hervor.