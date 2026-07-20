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Tödlicher Unfall auf der A3: Neue Hinweise zum Besitzer des Sportwagens

Eine 13-Jährige stirbt bei einem Unfall auf der A3. Danach sucht die Polizei nach dem Fahrer eines Sportwagens. Ein Zeugenhinweis bringt neue Erkenntnisse.
AZ/dpa |
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Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern weiter an.
Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern weiter an. © Helmut Degenhart/Zema-Medien/dpa

Nach dem tödlichen Unfall auf der A3 bei Passau hat ein Zeugenhinweis die Polizei zu dem Fahrer eines gesuchten Sportwagens geführt, der zum Zeitpunkt des Unfalls an der Unfallstelle gewesen sein soll. Nun müsse geprüft werden, ob und inwieweit der Sportwagen des 49-jährigen Fahrers mit dem Unfall in Verbindung stehe, teilte die Polizei mit. 

13-Jährige stirbt bei schwerem Unfall

Bei dem Unfall am vergangenen Dienstag war ein Auto von der Fahrbahn abgekommen und in die Böschung gefahren. Eine 13-jährige Mitfahrerin starb noch am Unfallort. Der 35-jährige Fahrer des Autos, zwei Frauen im Alter von 31 und 20 Jahren sowie ein sechsjähriger Junge wurden schwer verletzt. Mittlerweile wurde der Fahrer aus dem Krankenhaus entlassen, die drei weiteren Verletzten befinden sich noch in Krankenhäusern. Der Schaden beläuft sich nach Angaben der Polizei auf einen mittleren fünfstelligen Eurobetrag. Warum das Auto von der Fahrbahn abkam, ist derzeit unklar. Die Ermittlungen dauern an. 

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1 Kommentar
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  • loeweauch77 vor 2 Minuten / Bewertung:

    Es sollte jedem klar sein, dass es durch installierte Dashcams im Zweifel immer möglich ist, einen entsprechenden Fahrer, einen Unfall Verursacher ausfindig zu machen. Manchen fällt nämlich erst später auf, dass sie zwar am Unfall nicht beteiligt waren, aber das Gedächtnis ruft eine entsprechenden Situation ab und dann sagt man sich; halt Stop, so ein Sportwagen ist doch an dem Tag, an dem Nachmittag, Vormittag zu diesem Zeitpunkt an mir vorbei gebrettert. Der Unfall ist nicht drauf, aber der Sportwagen mit Kennzeichen und oftmals ist bei guter Qualität auch der Fahrer zu erkennen. Und ja, wenn man nicht nachweisen kann, dass man zum Unfallzeitpunkt/vorher/nachher definitiv nicht auf der Autobahn war, dort nicht gewesen sein kann, dann hat man ein zusätzliches Problem. Aber wer ist dann gefahren...? Das kann ja schlussfolgernd auch nicht jeder gewesen sein...

    Jeder der mit solchen Situationen zu hat, sollte an sein Gewissen appellieren und sich erklären... Ohne wenn und aber...

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