Eine 13-Jährige stirbt bei einem Unfall auf der A3. Danach sucht die Polizei nach dem Fahrer eines Sportwagens. Ein Zeugenhinweis bringt neue Erkenntnisse.

Nach dem tödlichen Unfall auf der A3 bei Passau hat ein Zeugenhinweis die Polizei zu dem Fahrer eines gesuchten Sportwagens geführt, der zum Zeitpunkt des Unfalls an der Unfallstelle gewesen sein soll. Nun müsse geprüft werden, ob und inwieweit der Sportwagen des 49-jährigen Fahrers mit dem Unfall in Verbindung stehe, teilte die Polizei mit.

13-Jährige stirbt bei schwerem Unfall

Bei dem Unfall am vergangenen Dienstag war ein Auto von der Fahrbahn abgekommen und in die Böschung gefahren. Eine 13-jährige Mitfahrerin starb noch am Unfallort. Der 35-jährige Fahrer des Autos, zwei Frauen im Alter von 31 und 20 Jahren sowie ein sechsjähriger Junge wurden schwer verletzt. Mittlerweile wurde der Fahrer aus dem Krankenhaus entlassen, die drei weiteren Verletzten befinden sich noch in Krankenhäusern. Der Schaden beläuft sich nach Angaben der Polizei auf einen mittleren fünfstelligen Eurobetrag. Warum das Auto von der Fahrbahn abkam, ist derzeit unklar. Die Ermittlungen dauern an.