Tödlicher Sturz in Tirol – Ermittler prüfen Ursache

Nach dem tödlichen Sturz eines 62-Jährigen aus Bayern soll eine Obduktion Klarheit über die Ursache des Vorfalls bringen. Was bisher über das Unglück in den Tiroler Alpen bekannt ist.
dpa
Die Leiche des Mannes wurde via Hubschrauber geborgen. (Symbolbild)
Die Leiche des Mannes wurde via Hubschrauber geborgen. (Symbolbild) © Matthias Bein/dpa
Längenfeld

Ein 62 Jahre alter Bayer ist in den Alpen bei Längenfeld in Tirol abgestürzt und ums Leben gekommen. Der Mann war am Schrankogel rund 130 Meter tief gestürzt, teilte die Landespolizei aus Tirol mit. Ein anderer Bergsteiger habe das beobachtet und den Notruf gewählt. Für den Mann aus dem Landkreis Kelheim kam jedoch jede Hilfe zu spät. Seine Leiche wurde mit einem Hubschrauber geborgen. Eine Obduktion steht den Angaben zufolge noch an. Die Ursache für den Absturz müsse noch genau ermittelt werden, hieß es.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

