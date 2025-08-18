AZ-Plus
Tödlicher Sturz in Kneipe - Polizei vermutet Fremdeinwirkung

Ein 58-Jähriger stürzt Anfang August in einer Kneipe in Würzburg und stirbt an den Folgen. Ermittler gehen nun von Fremdeinwirkung aus.
Der 58-Jährige erlitt schwere Kopfverletzungen und starb am 10. August an den Folgen. (Symbolbild)
Der 58-Jährige erlitt schwere Kopfverletzungen und starb am 10. August an den Folgen. (Symbolbild) © Oliver Dietze/dpa
Würzburg

Nach dem tödlichen Sturz eines Mannes in einer Kneipe in Würzburg, geht die Polizei inzwischen von Fremdeinwirkung aus. Der 58-Jährige war am 1. August gestürzt und neun Tage später seinen Verletzungen erlegen, wie die Polizei mitteilte. Nach aktuellem Stand gingen die Ermittler davon aus, dass ein bislang unbekannter Mann den 58-Jährigen packte und rückwärts aus der Kneipe "Am Hasenstall" schob, wie die Polizei gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Würzburg mitteilte. 

Dabei sei das Opfer gestürzt und habe sich tödliche Verletzungen zugezogen. Der Mann kam laut Polizeiangaben mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus, wo er am 10. August an den Folgen seiner Verletzungen starb.

Die Polizei suchte nach Zeugen und Bildern und Videos. Außerdem werde nach einer Frau gesucht, die Erste Hilfe geleistet und einem Mann, der den Rettungsdienst kontaktiert hatte.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

