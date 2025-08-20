AZ-Plus

Tödlicher Segelflug-Absturz in Tirol - Pilot war Deutscher

Zu dem Unglück nahe der Zugspitze liegen kaum Informationen vor. Die Gerichtsmedizin geht nicht von einem medizinischen Notfall während des Flugs aus. Damit liegt die Unfallursache weiter im Dunkeln.
dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Die Ermittlungen der Polizei sind noch im Gange. (Archivbild)
Die Ermittlungen der Polizei sind noch im Gange. (Archivbild) © Matthias Röder/dpa
Carbonatix Pre-Player Loader

Audio von Carbonatix

Leutasch

Bei dem Absturz eines Segelflugzeugs im österreichischen Bundesland Tirol ist ein deutscher Pilot ums Leben gekommen. Eine Polizeisprecherin nannte am Mittwoch die Nationalität des Mannes, der am Montag in der Nähe der bayerischen Grenze verunglückt war.

Das Flugzeug, mit dem der Pilot alleine unterwegs war, stürzte im Gebiet der Gehrenspitze in der Nähe von Leutasch ab. Eine gerichtsmedizinische Untersuchung habe ergeben, dass der Pilot durch den Aufprall getötet wurde und nicht etwa infolge eines akuten medizinischen Problems gestorben war, sagte die Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur. Zuvor hatte die Nachrichtenagentur APA von dem Obduktionsergebnis berichtet.

Wanderer alarmierte die Rettungskräfte

Die Absturzstelle befindet sich rund 100 Meter unterhalb der Gehrenspitze. Der 2.367 Meter hohe Gipfel gehört gemeinsam mit der Zugspitze zum Wettersteingebirge, das sich von Bayern nach Tirol erstreckt.

Der Pilot war vom Flugplatz in Langkampfen in Tirol gestartet, berichtete die APA. Demnach beobachtete ein Wanderer den Absturz und setzte einen Rettungseinsatz in Gang.

Die Ermittlungen zur Unfallursache wurden eingeleitet. Die Polizei mache noch keine näheren Angaben zum Piloten, da seine Angehörigen noch nicht kontaktiert werden konnten, wie die Sprecherin erklärte.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
Teilen
lädt ... nicht eingeloggt
 
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.