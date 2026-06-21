Tödlicher Badeunfall: 22-jähriger Nichtschwimmer ertrinkt im Tegernsee

Tragischer Badeunfall in Gmund am Tegernsee. Ein 22-Jähriger ist vor dem Strandbad Seeglas ertrunken.

Vor dem Strandbad Seeglas in Gmund am Tegernsee ist am Sonntag ein 22-Jähriger ertrunken. (Symbolbild)

In Gmund am Tegernsee hat sich am Sonntagnachmittag ein tödlicher Badeunfall ereignet. Wie die Polizei der AZ auf Anfrage bestätigte, ist ein 22-jähriger polnischer Staatsbürger mit Wohnsitz in Polen vor dem Strandbad Seeglas in Gmund versunken.

Passanten wurden auf die Situation des 22-Jährigen aufmerksam und alarmierten um 16.05 Uhr den Notruf. Sofort rückte ein Großaufgebot von Rettungskräften von DLRG und Wasserwacht zum Strandbad Seeglas in Gmund aus, wo direkt nach dem Eintreffen eine koordinierte Suche eingeleitet wurde.

Einsatztaucher entdecken den Nichtschwimmer in acht Meter Tiefe – Reanimation erfolglos

Ein Einsatztaucher der DLRG konnte den 22-Jährigen schließlich um 16.30 Uhr in einer Tiefe von acht Metern lokalisieren und bergen. Er wurde anschließend an den Rettungsdienst übergeben, die anschließenden Reanimationsversuche blieben jedoch ohne Erfolg.

Laut Polizei wurde gesehen, wie sich der Pole, er soll Nichtschwimmer gewesen sein, etwa hüfttief ins Wasser begeben hat. Wie es dazu kam, dass er dann in tieferem Gewässer gefunden wurde, wird nun von der Polizei ermittelt.