Tödliche Attacke in Regensburg: Beide Gerettete waren auch Bankangestellte

Ein 20-Jähriger griff in einer Bankfiliale einen Mitarbeiter mit einem Messer an. Zwei weitere Angestellte konnten in Sicherheit gebracht werden. Dennoch bleiben viele Fragen bislang unbeantwortet.

Regensburg

Die beiden Personen, die nach der tödlichen Attacke von der Polizei aus der Regensburger Bankfiliale gerettet wurden, sind ebenfalls Mitarbeiter des Unternehmens. Dies sagte eine Sprecherin des örtlichen Polizeipräsidiums am Vormittag. Weitere Angaben zu den Beteiligten machte sie nicht. Details zu der Tat wollen Kripo und Staatsanwaltschaft am frühen Freitagnachmittag bekanntgeben.

Am Donnerstag hatte nach bisherigen Erkenntnissen ein 20-jähriger Mann in der Bank einen Mitarbeiter mit einem Messer angegriffen. Der Bankangestellte starb kurze Zeit später in einem Krankenhaus.

Die Polizei suchte nach der Festnahme das Gebäude ab. © Jason Tschepljakow/dpa

Die Polizei hatte zunächst eine Geiselnahme befürchtet, weil noch weitere Menschen in dem Gebäude waren. Die Beamten konnten dann die beiden anderen Mitarbeiter der Bank in Sicherheit bringen, danach nahmen Spezialkräfte den Messerangreifer fest. Der 20-jährige Deutsche soll heute dem Haftrichter vorgeführt werden.

Bei der Bank handelt es sich um eine Filiale der Hypovereinsbank (HVB). "Wir sind zutiefst bestürzt über den Verlust eines unserer Kollegen infolge dieses tragischen Vorfalls", teilte die HVB nach der Tat mit.