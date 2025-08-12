AZ-Plus
  Todesursache ungeklärt: Vermisster Mann tot in Niederbayern aufgefunden

Todesursache ungeklärt: Vermisster Mann tot in Niederbayern aufgefunden

Seit vergangener Woche wurde in Niederbayern ein Mann vermisst. Nun haben Fahrradfahrer seine Leiche gefunden.
dpa |
Der Mann wurde seit vergangener Woche vermisst. (Symbolbild)
© Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Ein seit vergangener Woche vermisster Mann ist in Niederbayern tot aufgefunden worden. Wie die Polizei mitteilte, hatten Fahrradfahrer die Leiche des 57-jährigen Mannes in Velden (Landkreis Landshut) nahe der Bundesstraße 388 entdeckt.

Die Todesursache sei derzeit noch ungeklärt, Hinweise auf Fremd- oder Gewalteinwirkung gebe es jedoch nicht. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

