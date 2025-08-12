Todesursache ungeklärt: Vermisster Mann tot in Niederbayern aufgefunden

Seit vergangener Woche wurde in Niederbayern ein Mann vermisst. Nun haben Fahrradfahrer seine Leiche gefunden.

Ein seit vergangener Woche vermisster Mann ist in Niederbayern tot aufgefunden worden. Wie die Polizei mitteilte, hatten Fahrradfahrer die Leiche des 57-jährigen Mannes in Velden (Landkreis Landshut) nahe der Bundesstraße 388 entdeckt.

Die Todesursache sei derzeit noch ungeklärt, Hinweise auf Fremd- oder Gewalteinwirkung gebe es jedoch nicht. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.