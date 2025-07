Tod beim Angeln in Österreich: Obduktion soll Ursache klären

Ein Angler treibt leblos in einem See in Österreich. Anwohner alarmieren die Rettungskräfte. Er ist aber nicht mehr zu retten. Jetzt soll eine Obduktion Antworten liefern.

dpa | 06. Juli 2025 - 10:18 Uhr

In Österreich ist ein deutscher Angler unter noch unklaren Umständen ums Leben gekommen. (Symbolbild) © Matthias Röder/dpa

Neumarkt am Wallersee Nach dem Tod eines deutschen Anglers in Österreich ist laut Polizei weiter unklar, wie der 65-Jährige gestorben ist. Es sei eine Obduktion angeordnet worden, berichteten die Behörden. Der Mann aus dem Berchtesgadener Land war am Samstag leblos im Wallersee bei Salzburg gefunden worden. Anwohner alarmierten die Rettungskräfte, die konnten aber nur noch den Tod des Mannes feststellen. Der Wallersee ist ein beliebtes Angelrevier.