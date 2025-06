Tiroler Busse und Bahnen jetzt auch in DB-Auskunft

Die Verbindungen zwischen Deutschland und Österreich sind eng. Damit auch das grenzüberschreitende Reisen leichter wird, haben sich der Tiroler Verkehrsverbund und die Deutsche Bahn zusammengetan.

Reisen nach und innerhalb Tirols mit dem Öffentlichen Nahverkehr sind für deutsche Kunden noch leichter geworden: Alle Infos gibt es jetzt auch in der DB-App. (Symbolbild)

Innsbruck

Der öffentliche Nahverkehr im österreichischen Bundesland Tirol ist nun vollständig auch in der Verkehrsauskunft der Deutschen Bahn (DB) enthalten. "Damit kann die Anreise mit Bahn und Bus nach und innerhalb Tirols direkt in der DB-App (DB Navigator) und auf bahn.de geplant werden - inklusive aller regionalen Verbindungen", teilte der Verkehrsverbund Tirol in Innsbruck mit.

Sämtliche regionalen Verbindungen in dem an Bayern angrenzenden Bundesland würden täglich in den Datenpool der DB integriert. "Wir wollen noch mehr Gäste davon überzeugen, mit der Bahn nach Tirol zu reisen und während ihres Urlaubes vor Ort den öffentlichen Verkehr zu nutzen", erläuterte der Tiroler Mobilitätslandesrat René Zumtobel. "Dazu braucht es die digitale Vernetzung über Landes- und Staatsgrenzen hinweg."

Eine Einschränkung gibt es dennoch: "Echtzeitinformationen wie Verspätungen oder Fahrtausfälle sind weiterhin lokal über die digitalen Anzeigetafeln an den Haltestellen sowie über die VVT-App und die Website www.vvt.at abrufbar", hieß es.