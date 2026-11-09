Das österreichische Bundesland Tirol kontrolliert seine Tankstellen streng. Das Ergebnis: Die Preise für Benzin und Diesel sind gesunken. Ein Konzept, das auch für Bayern interessant sein könnte? So hat es Tirol gemacht.

Auch in Österreich stöhnen die Autofahrer unter hohen Treibstoffpreisen. Im bayerischen Nachbarland Tirol führen sich die Bürger besonders abgezockt, denn die Tankstellenpreise liegen hier deutlich über denen anderer österreichischer Bundesländer. Die Tiroler Landesregierung konnte jetzt nach eigenen Angaben den "Tiroler Sprit-Aufschlag" durch strenge landesweite Kontrollen reduzieren.

Auch in Österreich ist eine Preiserhöhung per Gesetz täglich nur um zwölf Uhr erlaubt, Preisreduktionen sind hingegen jederzeit möglich. Die Bezirksverwaltungsbehörden kontrollierten in den vergangenen Tagen 400 Tankstellen. Resultat waren ein laufendes Verwaltungsstrafverfahren und Ermittlungen für ein weiteres Verwaltungsstrafverfahren, teilte der Tiroler Landeshauptmann Anton Mattle am Donnerstag in Innsbruck mit.

Mit Spritpreisrechner können sich Autofahrer Bild über Tankstellenpreise machen

Seit einem Monat geht das Bundesland Tirol mit behördlichen und rechtlichen Mitteln gegen den "Tiroler Sprit-Aufschlag", also dem West-Ost-Gefälle bei Diesel- und Benzinpreisen, vor. Dafür wurde eine Preisuntersuchungskommission "Tiroler Sprit-Aufschlag" einberufen und eine Sonderprüfung der Regulierungsbehörde "E-Control" initiiert. Bei den Kontrollen wird geprüft, ob Preiserhöhungen von Tankstellenbetreibern korrekt vorgenommen und ordnungsgemäß an die "E-Control" für den Spritpreisrechner weitergegeben werden. Mit dem Spritpreisrechner können sich die Autofahrer ein Bild über die Tankstellenpreise machen.

Die Mautstation Arlberg an der S16 in Tirol. Die Benzinpreise dort liegen deutlich unter den bayerischen. © IMAGO/JOERAN STEINSIEK (www.imago-images.de)

Der "Kontrolldruck" hat nach Angaben Mattles auch neben den Verwaltungsstrafverfahren Wirkung gezeigt. Man sehe "erste Anzeichen, dass sich der Tiroler Sprit-Aufschlag verringert", so der Tiroler Regierungschef. Laut den Zahlen der Regulierungsbehörde "E-Control" lasse sich seit der Einsetzung der Preisuntersuchungskommission eine teilweise Reduktion des "Tiroler Sprit-Aufschlags" beobachten. Dieser habe um zwei Cent bei Benzin und 0,7 Cent bei Diesel reduziert werden können, was rund 270.000 Euro in einem Monat entspreche.

Tirol wie Bayern: "Wir haben das stärkste Wirtschaftswachstum"

Tirol in Österreich fühlt sich so ähnlich wie Bayern in Deutschland. "Wir haben das stärkste Wirtschaftswachstum und die niedrigste Arbeitslosigkeit in ganz Österreich", hob Mattle hervor: "Trotzdem haben viele Menschen das Gefühl, dass etwas nicht stimmt."

Die Super-Benzinpreise in Tirol liegen derzeit mit 1,77 Euro pro Liter deutlich unter dem bayerischen Niveau (Super 95). Um Diesel zu tanken, lohnt sich der Abstecher ins Nachbarland weniger. Am Ende der Woche wurden für diesen Kraftstoff in Tirol 2,13 bis 2,16 Euro je Liter verlangt.