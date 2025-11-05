Megastau auf der A93 – 19 Kilometer Stau Richtung Tirol

Gleich zweimal an einem Tag stoppt Tirol den Lkw-Verkehr. Die Folge: ein kilometerlanger Stau.

Die Lkw-Blockabfertigung bei der Einreise nach Tirol sorgt regelmäßig für Staus auf bayerischer Seite. (Archivbild)

Auf bis zu 19 Kilometern Länge ging es für Lastwagen auf der Autobahn 93 Richtung Tirol am Abend nur stockend voran: Der Megastau bildete sich laut Verkehrspolizeiinspektion Rosenheim wegen der Blockabfertigung durch das österreichische Bundesland Tirol am Grenzübergang Kiefersfelden. Damit beschränkt Tirol die Einreise nach Österreich immer wieder auf etwa 200 Lkw pro Stunde.

Dieses Mal machte Tirol gleich zwei Mal an einem Tag dicht: Zuerst – angekündigt – von 5.00 Uhr bis 9.00 Uhr, dann noch einmal spontan um 12.40 Uhr.

19 Kilometer Stau Richtung Tirol

Gegen 18:20 Uhr habe der Lkw-Rückstau dann in seiner höchsten Ausdehnung bis an die Anschlussstelle Reischenhart herangereicht - auf einer Gesamtlänge von etwa 19 Kilometern, teilte die Polizei mit.

Kräfte der Verkehrspolizeiinspektion Rosenheim seien im Einsatz gewesen und hätten dafür gesorgt, dass die Behinderungen für den Individualverkehr so gering wie möglich blieben. Die nächste Blockabfertigung ist für nächsten Mittwoch (12. November) angekündigt.