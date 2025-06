Interview Tipps vom besten Croupier Bayerns: "Setzen Sie, was Ihnen als Erstes einfällt"

Sebastian S. (43) von der Spielbank Garmisch-Partenkirchen hat es bei der deutschen Meisterschaft der Croupiers auf Platz fünf geschafft. Worauf es beim Job im Casino ankommt, was ein gutes Pokerface ausmacht und was er Anfängern bei Roulette, Poker und Co. rät.

14. Juni 2025 - 19:07 Uhr