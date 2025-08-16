Thüringen bereit zu Boxkampf im Bratwurststreit

Wenn es um die Bratwurst geht, sind Thüringer und Franken Lokalpatrioten. Sie schwören auf die Kreationen ihrer Regionen. Das gilt auch für die Frage, wo die erste Bratwurstbude stand.

Mühlhausen/Nürnberg

Thüringen nimmt die Herausforderung an, den Streit um den Ort der ältesten Bratwurst per Boxkampf zu entscheiden. "Wir gehen darauf ein", sagte Thomas Mäuer vom Trägerverein des Deutschen Bratwurstmuseums in Mühlhausen am Rande des "Thüringer Bratwurstgipfel" der Deutschen Presse-Agentur. Die Nürnberger Gastronomin Sofia Hilleprandt hatte angekündigt, das Museum zu dem Kampf um die Wurst mit Fäusten herauszufordern. Beim Gipfel sollte die Herausforderung offiziell verkündet werden. Hintergrund ist, dass Erfurter Forscher jüngst den bislang ältesten Nachweis für einen Bratwurststand gefunden haben wollen – in Erfurt.

In einer Urkunde von 1269 sei von einer Hütte und einem Bräter an der bekannten Krämerbrücke die Rede, teilten der Projektleiter Welterbe der Thüringer Landeshauptstadt, Martin Sladeczek, und der emeritierte Historiker Karl Heinemeyer mit. Die Urkunde wurde demnach durch Zufall bei Nachforschungen über die Geschichte der Brücke gefunden. Hilleprandt, Geschäftsführerin des Nürnberger Restaurants "Zum Gulden Stern" hält dagegen, dass Nürnberg als einzige eine historische Bratwurstküche vorzuweisen habe. Die wurde Hilleprandt zufolge 1419 erstmals erwähnt.

"Bratwurstiade" mögliche Gelegenheit für Boxkampf

Wie das Boxduell der Bratwurstregionen Thüringen und Franken konkret ablaufen soll und wer dafür in den Ring steigt, war zunächst noch unklar. Er könne sich vorstellen, das in eine der Museumsveranstaltungen, die "Bratwurstiade", einzuordnen, sagte Mäuer. "Da haben wir ja auch lustige Sportwettkämpfe." In diesem Jahr soll sie am letzten Septemberwochenende über die Bühne gehen. Die Entscheidung per Boxkampf sei augenzwinkernd gemeint, hatte Hilleprandt gesagt. Mäuser sprach – ebenfalls augenzwinkernd gemeint – von einem "Stellvertreterkampf".

Bislang Regensburg mit ältester Bratwurststube

Bislang schmückt sich das Regensburger Lokal "Wurstkuchl" mit dem Titel "Älteste Bratwurststube der Welt". Die erste urkundliche Erwähnung eines Kochs an der Stelle stammt von 1378 - also über Hundert Jahre später als in Erfurt. Doch auch mit der Bratwursthochburg Nürnberg war vor rund 25 Jahren bereits ein Streit um das älteste Lokal entbrannt. Damals konnten die Regensburger die älteste Erwähnung vorlegen.