Thomas Jung bleibt Oberbürgermeister in Fürth

Der Fürther OB ist der Mann für Wahlergebnisse mit großem Vorsprung. Auch diesmal schaffte er wieder über 70 Prozent.

In Fürth ist Amtsinhaber und SPD-Urgestein Thomas Jung erneut mit beeindruckender Mehrheit zum Oberbürgermeister gewählt worden. Jung kam nach Auszählung von 144 der 148 Gebiete auf 72,13 Prozent der Stimmen und wiederholte damit in etwa sein Ergebnis von vor vier Jahren, als er 72,9 Prozent der Stimmen erhalten hatte. 2008 hatte der SPD-Mann mit über 80 Prozent ein Rekordergebnis eingefahren. Der 64-Jährige steht der Stadt Fürth bereits seit 2002 als Oberbürgermeister vor. Sollte er die nächste Wahlperiode als Amtsinhaber beenden, wäre er 30 Jahre lang Oberbürgermeister der Großstadt im Westen Nürnbergs.