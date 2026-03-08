AZ-Plus

Thomas Jung bleibt Oberbürgermeister in Fürth

Der Fürther OB ist der Mann für Wahlergebnisse mit großem Vorsprung. Auch diesmal schaffte er wieder über 70 Prozent.
AZ/dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen
2008 hatte der SPD-Mann mit über 80 Prozent ein Rekordergebnis eingefahren. (Archivbild)
2008 hatte der SPD-Mann mit über 80 Prozent ein Rekordergebnis eingefahren. (Archivbild) © Armin Weigel/dpa

In Fürth ist Amtsinhaber und SPD-Urgestein Thomas Jung erneut mit beeindruckender Mehrheit zum Oberbürgermeister gewählt worden. Jung kam nach Auszählung von 144 der 148 Gebiete auf 72,13 Prozent der Stimmen und wiederholte damit in etwa sein Ergebnis von vor vier Jahren, als er 72,9 Prozent der Stimmen erhalten hatte. 2008 hatte der SPD-Mann mit über 80 Prozent ein Rekordergebnis eingefahren. Der 64-Jährige steht der Stadt Fürth bereits seit 2002 als Oberbürgermeister vor. Sollte er die nächste Wahlperiode als Amtsinhaber beenden, wäre er 30 Jahre lang Oberbürgermeister der Großstadt im Westen Nürnbergs.

  • Themen:
Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.