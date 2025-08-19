Temperatursturz zum Wochenende – ist das heute schon der letzte Sommertag?

Heute noch mal die Nase in die Sonne halten. Das empfiehlt sich bei den Ankündigungen des Deutschen Wetterdienstes für die nächsten Tage.

München

In Bayern können sich die Menschen auf ausgiebigen Sonnenschein freuen. Für Dienstag kündigt der Deutsche Wetterdienst (DWD) sehr warme Luft und bis zu 30 Grad an. Die Höchstwerte werden am Untermain erwartet, für München wird mit bis zu 26 Grad gerechnet.

Doch das schöne Wetter bleibt nach den Vorhersagen aber nicht lange: Die ersten Regenschauer soll es im Südwesten Bayerns in der Nacht zum Mittwoch geben. Am Mittwoch darf die Nordosthälfte sich nach Ankündigung des DWD noch auf Sonne freuen – im Südwesten soll es demnach vermehrt gewittern.

Und der Regen bleibt hartnäckig: Auch in der Nacht zum Donnerstag soll es regnen, in Südbayern kann es auch gewittern. Und so zieht es sich durch den Rest der Woche. Regen und gebietsweise Gewitter erwartet der DWD auch am Donnerstag und Freitag.

Sommer ade? Nicht ganz

Die Temperaturen sinken bis zum Wochenende auf bis 19 Grad am Tag. War es das also schon mit dem Sommer? Ab Montag nimmt das warme Wetter wieder etwas Fahrt auf. Das Thermometer steigt wieder auf Höchstwerte von bis zu 26 Grad. Die 30-Grad-Marke wird vorerst aber nicht mehr durchbrochen.