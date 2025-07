Temperaturen bis zu 30 Grad und Schauer am Wochenende

Wechselhaftes Wetter im Freistaat: Neben hohen Temperaturen und Regen werden auch sonnige Momente vorhergesagt. Der Regenschirm sollte vorsichtshalber dabei sein.

Regnerisches Wetter wird auch noch in den kommenden Tagen in Teilen Bayerns erwartet.

München

Nach dem voraussichtlich warmen und teilweise regnerischen Wochenende sollen die Temperaturen in Bayern wieder etwas sinken. Am Samstag seien sowohl im Norden als auch im Südosten Schauer möglich, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Südlich der Donau zeigt sich aber auch mal länger die Sonne.

Richtig warm wird es dann am Sonntag: Die 30-Grad-Marke soll der Vorhersage zufolge an der Donau geknackt werden. Während es im Nordosten am Vormittag regnen kann, soll es im Süden erst am Nachmittag gebietsweise nass werden. Sonst sei es trocken mit einem Mix aus Sonne und Wolken.

Die Woche startet dann mit schauerartigem Regen und einzelnen Gewittern. Die Höchstwerte liegen dabei voraussichtlich bei Temperaturen zwischen 22 und 28 Grad. Am Dienstag erreicht das Thermometer dann nur noch 26 Grad. Der Regenschirm sollte auch noch dabei sein: Regen und einzelne Gewitter werden im Tagesverlauf erwartet.