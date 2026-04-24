Biergarten oder Bergtour? Das Wochenende verspricht Sonne satt, doch nachts droht noch Frost. Was der Wetterdienst für das Wochenende in Bayern prognostiziert.

Das Wetter lädt im Freistaat zu sonnigen Ausflügen am Wochenende ein. Für die Nächte warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) aber lokal noch vor leichtem Frost.

Die Höchstwerte erreichen demnach am Freitag zwischen 16 und 22 Grad. Nachts fallen die Temperaturen laut den Angaben des DWD auf bis zu null Grad ab. Vor allem in Schwaben sei nochmals leichter Frost bis minus ein Grad möglich.

Wetter in Bayern: Sonnig und warm am Wochenende

Der Samstag bringt den Angaben zufolge dann wieder viel Sonne und Temperaturen bis zu 23 Grad mit sich. Teilweise könne ein auffrischender Nordwestwind wehen. In der Nacht zum Sonntag werde es wieder kühl, der DWD erwartet Tiefstwerte zwischen sieben und null Grad. In Bodennähe sei Frost möglich.

Ausflüglerinnen und Ausflügler können sich freuen, denn auch am Sonntag wird es laut den Angaben des DWD wieder sonnig in Bayern: Die Höchstwerte liegen demnach zwischen zwölf Grad im Fichtelgebirge und 20 Grad am Alpenrand.