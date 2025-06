Telefonbetrüger erbeuten Schmuck im Wert von 100.000 Euro

Zwei Stunden lang wirken Telefonbetrüger am Telefon auf eine Seniorin ein – bis sie einknickt.

Greifenberg

Telefonbetrüger haben in Oberbayern Schmuck und Uhren im Wert von rund 100.000 Euro erbeutet. Wie die Polizei mitteilte, riefen die Täter am Mittwochnachmittag eine Rentnerin aus Greifenberg (Landkreis Landsberg am Lech) an und gaben sich als Polizeibeamte aus. Unter dem Vorwand, ihre Tochter habe einen Unfall verursacht, forderten sie eine Kaution, um eine angebliche Haftstrafe abzuwenden.

Im Laufe des Gesprächs übernahm laut einem Polizeisprecher ein angeblicher Staatsanwalt das Telefon. Im Hintergrund waren zudem immer wieder vermeintliche Schreie der Tochter zu hören. So gelang es den Betrügern, die Seniorin über zwei Stunden hinweg massiv unter Druck zu setzen.

Kurz darauf übergab die Frau ihre Wertsachen an einen Abholer an ihrer Wohnadresse, hieß es. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.