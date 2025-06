Teenager-Duo legt Brand und bricht in Laden ein

Auch Vandalismus im Kleingarten und an einem Auto gehen auf das Konto des Duos. Strafmündig sind die beiden noch nicht.

Zirndorf

Zwei 13-Jährige haben in Mittelfranken eine Gartenhütte angezündet und sind in ein Lottogeschäft eingebrochen. Zudem seien sie noch für weitere Straftaten in Zirndorf (Landkreis Fürth) verantwortlich, wie die Polizei mitteilte. Der Schaden belaufe sich demnach auf mehrere tausend Euro. Aufgrund ihres Alters seien die Teenager aber strafunmünding.

In der Nacht zu Mittwoch brannte eine Hütte in einer Kleingartenanlage. Das Feuer griff auf eine angrenzende Hütte über, wie die Polizei mitteilte. Für die Löscharbeiten habe das Dach mit einem Kran entfernt werden müssen. Laut einem Zeugen waren während des Brandes zwei männliche, oberkörperfreie Personen mit Sturmhauben von der Kleingartenanlage weggelaufen. Eine Fahndung verlief allerdings erfolglos.

Alkohol und Tabakwaren geklaut

Wenige Stunden später wurde die Polizei alarmiert, weil zwei Personen Steine gegen die Eingangstür eines Lottogeschäfts warfen. Zeugenaussagen zufolge fuhren sie auch mit einem Einkaufswagen gegen die Tür und traten gegen sie. Durch ein Loch in der Scheibe sei einer von ihnen in das Geschäft eingestiegen und habe Tabakwaren und Alkohol an seinen Komplizen weitergereicht. Als die Polizei eintraf, flüchteten die Täter. Sie konnten jedoch wenig später festgenommen werden, wie es hieß.

Die beiden 13-Jährigen aus Zirndorf wurden auf die Dienststelle gebracht. Laut den Ermittlungen hatten sie versucht, in ein weiteres Geschäft einzudringen. Auch dort hatten sie eine Scheibe eingeschlagen. An einem geparkten Auto hatten sie außerdem den Außenspiegel abgetreten.

In der Kleingartenanlage soll das Duo nicht nur den Brand gelegt haben. In weiteren Parzellen zerschnitten sie die Planen von zwei Aufstellpools, gruben Löcher in Beete, warfen Stühle um und rissen Solarleuchten aus dem Boden.

Scheibe an Wartehäuschen zerschlagen

Auf einem Handyvideo wurde ersichtlich, dass die beiden Teenager die Glasscheiben eines Wartehäuschens in Cadolzburg zerstört hat. Die Polizei vermutet, dass sie mit Steinen auf die Scheiben eingeschlagen hatten. Zudem wurde bei einem der 13-Jährigen eine verbotene Kräutermischung gefunden und sichergestellt. Die beiden Teenager wurden schließlich an ihre Erziehungsberechtigten übergeben.