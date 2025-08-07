Tankwagen verliert 100 Liter Heizöl bei Lieferung
Während einer Heizöllieferung sind etwa 100 Liter Öl ausgelaufen und im Boden bei Ofterschwang (Landkreis Oberallgäu) versickert. Der Tanklaster sei wegen eines Hanges in einer Schräglage geparkt gewesen, teilte die Polizei. Ein Sensor im Tank hätte dadurch eine falsche Überfüllung bemerkt. Dadurch sei der Tank automatisch geöffnet worden.
Die zuständigen Umweltbehörden wurden zu den Ermittlungen hinzugezogen. Teile der betroffenen Erde seien bereits mit einem Bagger abgetragen worden, hieß es. Die Polizei ermittelt.
