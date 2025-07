Tankwagen fängt Feuer - Ersthelfer lebensgefährlich verletzt

Auf der A70 Richtung Bamberg fängt ein Tanklaster Feuer. Ein Mann will vermutlich helfen und wird dabei lebensgefährlich verletzt.

Eltmann

Weil er vermutlich bei einem Notfall auf der A70 helfen wollte, ist ein Lkw-Fahrer lebensgefährlich verletzt worden. Zuvor hatte ein Tanklaster auf der anderen Seite der Autobahn auf Höhe von Eltmann (Landkreis Haßberge) Feuer gefangen, der Fahrer konnte ihn noch zur Seite lenken und die Rettungskräfte alarmieren, wie die Polizei mitteilte. Auf der Gegenfahrbahn habe der andere Mann dann auf dem Seitenstreifen gehalten, um einen Feuerlöscher aus seinem Fahrzeug zu holen - vermutlich habe er helfen wollen, so ein Polizeisprecher.

Dabei raste aus ungeklärter Ursache ein Sattelzug in den Lkw. Der Fahrer habe an seinem Fahrzeug gestanden und sei durch die Wucht des Aufpralls lebensgefährlich verletzt worden, hieß es. Er kam nach dem Unfall am späten Abend ins Krankenhaus.

Der Tanklaster auf der anderen Seite war laut Polizei nicht beladen und wurde schnell gelöscht. Die A70 war zwischenzeitlich auf beiden Seiten voll gesperrt - Richtung Schweinfurt ist die Autobahn mittlerweile bis auf eine Spur wieder frei.