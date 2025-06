Tah gleich weiter mit Bayern zur Club-WM: "Ich bin bereit"

Für Jonathan Tah beginnt nach dem enttäuschenden Saisonabschluss mit der Nationalelf umgehend etwas Neues. Es geht mit dem FC Bayern in die USA - und das mit einem speziellen "Mindset".

München/Stuttgart

Nach dem missglückten Saisonabschluss mit der Fußball-Nationalmannschaft startet Abwehrspieler Jonathan Tah (29) nicht in den Urlaub, sondern sofort in seine neue Zukunft beim FC Bayern. An diesem Dienstag reist der Tross des deutschen Rekordmeisters in die USA zur Club-WM.

"Ich bin bereit. Ich freue mich darauf. Für mich ist es eine neue Situation, weil ich in eine neue Mannschaft komme", sagte Tah im ARD-Interview nach dem 0:2 im Spiel um Platz drei mit der DFB-Auswahl in Stuttgart gegen Frankreich.

Tah wechselt ablösefrei von Bayer Leverkusen nach München. Dank eines Extra-Transferfensters der FIFA kann er bei der Club-WM bereits von Anfang an mitspielen. Bayern und Bayer hatten diesbezüglich auch eine finanzielle Einigung erzielt. Ohne die spezielle FIFA-Regelung wäre Tahs Einsatz frühestens ab dem 1. Juli und einem möglichen Viertelfinale möglich gewesen.

Eine solche Übereinkunft soll es von Bayern-Seite inzwischen auch mit der TSG Hoffenheim bei dem ebenfalls ablösefrei kommenden Mittelfeld-Youngster Tom Bischof (19) geben, der gegen Frankreich im Nationalteam debütierte.

Angesprochen auf die Strapazen durch die auf 32 Mannschaften und vier Wochen Dauer ausgedehnte Club-WM wiegelte Tah ab. "Ich habe Fußball angefangen als kleines Kind. Da habe ich jeden Tag draußen gespielt. Da habe ich nicht einmal darüber nachgedacht, ob ich überbelastet bin. Und in diesem Mindset bleibe ich weiter und habe Spaß am Fußballspielen", sagte er.

Bayern starten gegen Auckland

Die Bayern fliegen am Dienstagmittag von München nach Orlando. Sie beziehen in Florida ihr Basiscamp. Der deutsche Meister startet am Sonntag (18.00 Uhr/MESZ) in Cincinnati gegen Auckland City in das XXL-Turnier. Weitere Gruppengegner sind Boca Juniors aus Argentinien und Benfica Lissabon.

Borussia Dortmund wird als zweiter deutscher Verein unter den insgesamt 32 Teilnehmern erst am Freitag in die USA fliegen. Der BVB bestreitet seine erste WM-Partie am 17. Juni.