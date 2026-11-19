Barrierefreier Bahnhof, elektronisches Stellwerk – die Bahn baut an einer wichtigen Route im Westen Oberbayerns. Zwischen München und Allgäu müssen Fahrgäste deshalb auf Busse umsteigen.

Wegen Bauarbeiten in Kaufering müssen sich Bahnreisende zwischen München und Allgäu Ende November auf Ersatzbusse einstellen. Um unter anderem ein neues elektronisches Stellwerk zu bauen und den Bahnhof barrierefrei zu sanieren, würden die Gleise dort von Dienstag, 24. November (21.00 Uhr), bis Montag, 30. November (4.30 Uhr), gesperrt, teilte die Bahn mit. Reisende müssen deshalb in Busse umsteigen.

Wer sich auf Busfahrten einstellen sollte

Betroffen ist davon auch der Fernverkehr: Wer mit dem Eurocity-Express zwischen München, Lindau und Zürich unterwegs ist, muss sich genauso auf Schienenersatzverkehr einstellen wie Fahrgäste in den Regionalzügen in Richtung Lindau, Kempten und Memmingen. Auch die Bayerische Regiobahn, die zwischen Augsburg und Landsberg am Lech unterwegs ist, wird auf dem Abschnitt durch Busse ersetzt.

Während der Sperrung will die Bahn in Kaufering mehrere Arbeiten erledigen - Gleisquerungen für Kabel, ein neues Stellwerkgebäude und die Betonierung einer Bodenplatte in der Bahnhofsunterführung. Das neue elektronische Stellwerk soll nach derzeitigen Planungen Ende 2027 in Betrieb gehen.