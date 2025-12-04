Das Kleinwalsertal ist ein beliebtes Ziel für Wintersportler. Münchner können dorthin ab 18. Dezember direkt anreisen. Zusätzlich kommen mehrere Halte im Allgäu dazu. Wann es die günstigsten Tickets gibt.

Abendstimmung in Riezlern im verschneiten Kleinwalsertal, dem neuen Ziel der Flixbus-Route ab München.

Die Münchner lieben das Skifahren – bald kommen sie noch einfacher auf die Piste nach Österreich. Nämlich auf direktem Weg ins Kleinwalsertal.

Ab 18. Dezember steuert das Münchner Unternehmen Flixbus erstmals direkt von der bayerischen Landeshauptstadt das beliebte Wintersport-Ziel im österreichischen Bundesland Vorarlberg an. 36 Berggipfel umgeben das Tal in den Allgäuer Alpen.

München – Kleinwalsertal: "Die einzige umsteigefreie Verbindung"

Wie das Unternehmen mitteilt, wird die Strecke ab Donnerstag vor den Weihnachtsferien täglich bis zu zweimal in beide Richtungen angeboten (nicht an Heiligabend). "Damit bietet Flixbus die einzige umsteigefreie Verbindung von München in die Dörfer des Kleinwalsertals."

Ein Flixbus fährt durch eine winterliche Landschaft. © Flix SE

Das Tal ist bekannt für seine weitläufigen Skipisten. In den Orten Riezlern, Hirschegg und Mittelberg werden drei Flixbus-Haltestellen entstehen, "die nur wenige Schritte von Bergbahnen und Loipeneinstiegen entfernt liegen". Darunter: die Kanzelwandbahn in Riezlern, die Heubergbahn in Hirschegg oder die Walmendingerhornbahn in Mittelberg. Was Fahrgäste wissen müssen: Fast immer geht es sehr früh los, nämlich um 3.45 Uhr nachts. So sollen Skifahrer frühzeitig auf die Piste kommen, so Flixbus auf AZ-Nachfrage.

Auch ein Stopp in Oberstdorf kommt hinzu

Weitere Zwischenhalte: Oberstdorf im Allgäu, Memmingen (Flughafen und ZOB) sowie Kempten. Die eigene Ausrüstung für den Wintersport kann man als Sondergepäck zubuchen, so Flixbus. Der Preis (30 Kilo, 240 Zentimeter Umfang): 9,99 Euro.

Wer früher bucht, bekommt laut Flixbus günstigere Tickets. Der günstigste Preis für die Fahrt von München ins Kleinwalsertal liegt bei 9,98 Euro. Wann genau gibt es diesen Preis für Sparfüchse? Auf AZ-Nachfrage nennt Flixbus etwa den 8. Januar nach Riezlern sowie den 13. Januar und 14. Januar nach Hirschegg.

Skifahrer genießen die verschneiten Pisten im Kleinwalsertal, das nun direkt von München aus erreichbar ist. Hier sind Wintersportler auf der Kanzelwandbahn zu sehen. © imago

Und sonst? Wie viel kann ein Ticket kosten? Ein AZ-Check im Online-Shop zeigt: Will man beispielhaft am Samstag, 20. Dezember, von München nach Hirschegg reisen, muss man um 3.45 Uhr nachts vom ZOB nahe der Hackerbrücke wegfahren. Dauer: dreieinhalb Stunden. Die Fahrt wird online (Stand 4. Dezember) mit 22,48 Euro angegeben.

Für 10,98 Euro nach Mittelberg

An Neujahr (1. Januar) kann man zweimal etwa nach Riezlern starten, um 3.45 Uhr und um 13.30 Uhr. Dauer: drei Stunden und 23 Minuten. Der Preis: zwischen 17,98 Euro und 20,98 Euro.

Am 22. Januar könnte man zweimal nach Mittelberg fahren (3.45 Uhr und 13.30 Uhr), der angegebene Preis: 10,98 Euro beziehungsweise 13,98 Euro.