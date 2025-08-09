AZ-Plus

Suche nach vermissten 18-Jährigen geht weiter

Seit Tagen wird ein junger Mann vermisst. An einem Zufluss von Wörnitz und Donau finden die Ermittler Dinge von ihm. Die Suche läuft weiter.
dpa |
Bei der Suche war die Wasserrettung mit dabei. (Symbolbild)
Bei der Suche war die Wasserrettung mit dabei. (Symbolbild) © Matthias Balk/dpa
Donauwörth

Die Suche nach einem seit Tagen vermissten 18-Jährigen geht in Donauwörth (Kreis Donau-Ries) weiter. Die Ermittler würden neuen Hinweisen nachgehen, sagte ein Polizeisprecher. Details dazu nannte er nicht. Die Beamten gehen laut dem Polizeisprecher davon aus, dass der Mann in den Fluss geraten ist.

Vermisster ist schon seit mehreren Tagen verschwunden

Der 18-Jährige ist den Angaben zufolge seit Montag verschwunden. Am Donnerstagabend meldete ihn seine Mutter dann als vermisst. Daraufhin wurde nach dem Mann gesucht, unter anderem mit einem Hubschrauber der Wasserrettung.

Bei der Suche wurden am Zusammenfluss von Wörnitz und Donau mehrere Gegenstände von ihm gefunden. Ein Polizeihund habe an einer Parkbank schwarze Turnschuhe, zwei Joints und seinen Schlüsselbund entdeckt. Taucher suchten daraufhin im Gewässer nach dem Vermissten - vergeblich.

Mehr Badetote in diesem Jahr

Seit Anfang des Jahres zählte die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) bundesweit in Bayern die meisten Badetote. Bislang seien es 48, was zum Vorjahr ein Anstieg von 13 Personen ist. Den Zahlen zufolge gelten Flüsse mit Abstand als die gefährlichsten Badegewässer.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

