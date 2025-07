Suchaktion im Allgäu: Vermisster Radfahrer lebend gefunden

Ein Radfahrer stürzt eine Böschung hinunter und verfängt sich in einem Maschendrahtzaun. Er harrt eine ganze Nacht dort aus und wartet auf Hilfe.

Germaringen

Nach einer großangelegten Suchaktion ist ein vermisster Radfahrer im Allgäu lebend gefunden worden. Wie die Polizei mitteilte, kehrte der 65-Jährige am Sonntagabend nicht von einer Tour mit seinem Liegerad in Germaringen (Landkreis Ostallgäu) zurück. Seine Ehefrau meldete ihn am Montagmorgen als vermisst.

Laut einem Polizeisprecher entdeckten zwei Streifenbeamte den Mann am Mittag, als sie im Rahmen der Suchaktion einen Waldweg abfuhren und seinen Namen über Lautsprecher riefen. Der Verunglückte konnte demnach mit Hilferufen auf sich aufmerksam machen.

Der 65-Jährige war am Sonntagabend mit dem Liegerad vom Weg abgekommen, eine Böschung hinabgestürzt und hatte sich in einem Maschendrahtzaun verfangen, so der Sprecher. Er konnte sich nicht selbst befreien. Bei seiner Rettung war er nach Polizeiangaben bereits stark unterkühlt und schwebte in Lebensgefahr. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.