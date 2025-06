Sturm deckt Dächer in der Oberpfalz ab

Mehrere Gebäude standen am Mittag plötzlich oben ohne da. Verletzte gibt es nicht. Allerdings soll es morgen erneut windig werden.

Einsatz für die Rettungskräfte: In der Oberpfalz wurden am Mittag mehrere Dächer abgedeckt. (Symbolbild)

Hahnbach

Ein Sturm hat am Mittag in Hahnbach (Landkreis Amberg-Sulzbach) mehrere Dächer abgedeckt. Verletzt wurde laut Polizei niemand. Wie ein Sprecher sagte, sind zwei Wohnhäuser und mehrere Nebengebäude betroffen. Ersten Schätzungen zufolge liege der Schaden im mittleren sechsstelligen Bereich. Bis zum Abend beruhigte sich die Lage wieder. Es gebe noch vereinzelt Einsätze wegen Starkregens, die Lage sei aber überschaubar, so der Sprecher.

Weitere Böen am Pfingstsonntag erwartet

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte für die nördliche Oberpfalz und für Teile Frankens Sturmböen von bis zu 60 Kilometern pro Stunde vorhergesagt. Auch für den Pfingstsonntag erwartet der DWD stürmische Böen mit ähnlichen Geschwindigkeiten. Im Bergland und auf hohen Gipfeln könnten die Böen zwischen 70 und 80 Kilometer pro Stunde erreichen.