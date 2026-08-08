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Strenge Kontrollen auf A8: Darauf sollten Ausflügler achten

Ferienzeit, Reisezeit – und besonders auf der A8 und der A93 drohen lange Staus. Der Ausweichverkehr über Landstraßen ist inzwischen verboten. Der Innenminister macht eine spezielle Ankündigung.
AZ/dpa |
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Am Wochenende will die Polizei die Verbote besonders genau kontrollieren. (Symbolbild)
Am Wochenende will die Polizei die Verbote besonders genau kontrollieren. (Symbolbild) © Leonie Asendorpf/dpa

Am Wochenende will die Polizei die Durchfahrtsverbote für den Ausweichverkehr im Bereich der Autobahnen 8 und 93 besonders streng kontrollieren. Darauf hat Innenminister Joachim Herrmann (CSU) hingewiesen. 

"Wer die gesperrten Strecken nutzen will, muss ein berechtigtes Interesse für die Durchfahrt nachweisen können. Andernfalls wird die Polizei die Weiterfahrt untersagen und die Fahrzeuge auf die Autobahn zurückleiten", sagte Herrmann laut Mitteilung. Vor allem am Samstag (8. August) würden die Kontrollen intensiviert.

Das kostet ein Verstoß

Im Landkreis Rosenheim ist es verboten, an Freitagen, Samstagen, Sonntagen und an Feiertagen bei Stau von den Autobahnen abzufahren und Ausweichrouten zu nutzen. Anwohner sollen so weniger Lärm und Verkehrschaos aushalten müssen – gerade an Tagen mit viel Fernreiseverkehr. Die beiden Autobahnen Richtung Salzburg und Kufstein sind Hauptachsen für den Reiseverkehr nach Österreich, Italien und Kroatien.

Die entsprechenden Verbote gelten seit einem Jahr. Ziel sei es, die gesperrten Ausweichrouten konsequent freizuhalten und die Anwohnerinnen und Anwohner entlang der Ortsdurchfahrten vor zusätzlichem Ausweichverkehr zu schützen, sagte Herrmann weiter. Verstöße gegen die Durchfahrtsverbote können laut Ministerium mit einem Verwarnungsgeld von mindestens 55 Euro geahndet werden.

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