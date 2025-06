Streit zwischen Brüdern eskaliert - Notoperation

Rettungskräfte eilen zu einem Mehrparteienhaus. Sie entdecken eine Person, die von viel Blut umgeben ist. Was ist passiert?

Neu-Ulm

Nach einem Streit mit seinem Bruder musste ein Mann in Neu-Ulm notoperiert werden. Die Einsatzkräfte fanden den Verletzten in einer Unmenge an Blut vor, wie die Polizei mitteilte.

Die beiden Brüder, die in einer Wohngemeinschaft in einem Mehrparteienhaus wohnen, gerieten den Angaben zufolge alkoholisiert in einen Streit. Einer der beiden Geschwister schlug demnach während der Auseinandersetzung so stark gegen eine Fensterscheibe, dass sie zerbrach. Dabei zog sich der Mann erhebliche und tiefe Schnittverletzungen am Unterarm zu. Er verlor den Angaben zufolge so viel Blut, dass er im Krankenhaus notoperiert werden musste.

Zeugen alarmierten am Samstagnachmittag wegen des Streits die Polizei. Sie vermuteten, dass ein Messer im Spiel gewesen war. Der Verdacht wurde nicht bestätigt. Ein Gewaltdelikt lag den Angaben der Polizei zufolge nicht vor. Der Verletzte sei auf dem Weg der Besserung.