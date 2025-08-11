AZ-Plus

Streit wegen lauter Musik endet auf Intensivstation

Auf einer Party drehen die Gäste die Musik ordentlich auf. Als die Nachbarn sich beschweren, kommt es zum Streit.
dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Der Nachbarschaftsstreit endete für den 55-Jährigen auf der Intensivstation. (Symbolbild)
Der Nachbarschaftsstreit endete für den 55-Jährigen auf der Intensivstation. (Symbolbild) © Sebastian Gollnow/dpa
Carbonatix Pre-Player Loader

Audio von Carbonatix

Wendelstein

Ein Nachbarschaftsstreit um laute Musik ist für einen Familienvater in Mittelfranken auf der Intensivstation geendet. Wie die Polizei mitteilte, war am Freitagabend in Wendelstein (Landkreis Roth) zunächst ein Streit zwischen Gästen einer Feier und den Nachbarn ausgebrochen.

Die zunächst verbale Auseinandersetzung verlagerte sich demnach auf die Straße und artete in eine Schlägerei zwischen drei Männern im Alter von 31, 37 und 38 Jahren sowie dem 19-jährigen Sohn einer Nachbarsfamilie aus. Als der 55-jährige Vater des jungen Mannes hinzukam, wurde auch er attackiert. Laut Polizeiangaben schlugen die Männer auf ihn ein und traten ihn, als er bereits am Boden lag.

Dabei erlitt der 55-Jährige den Angaben zufolge schwere, aber nicht lebensgefährliche Kopfverletzungen. Er wurde ins Krankenhaus gebracht und auf die Intensivstation verlegt. Gegen die drei Männer wird laut Polizei wegen versuchten Totschlags ermittelt. Nach kriminalpolizeilichen Maßnahmen wurden sie vorerst wieder auf freien Fuß gesetzt, hieß es weiter.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
Teilen
lädt ... nicht eingeloggt
 
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.