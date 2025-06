Streit um Parkplatz eskaliert in Garmisch

Wenn an Feiertagen schönes Wetter herrscht, wird es voll in den Bergen - und auf den Parkplätzen. Das führte jetzt zu einer Eskalation in Garmisch-Partenkirchen.

dpa | 20. Juni 2025 - 08:34 Uhr

Wenn es die Menschen in die Berge zieht, wird es eng auf den Parkplätzen. © Angelika Warmuth/dpa

Garmisch-Partenkirchen Im Streit um einen Parkplatz in Garmisch-Partenkirchen ist ein Mann auf die Motorhaube eines Autos gesprungen. Der 26-Jährige hatte nach Polizeiangaben am Parkplatz am Skistadion eine Lücke gefunden, die er - ohne Auto - für den Wagen seiner Freundin sichern wollte. Doch auch ein 40-Jähriger hatte durchaus Interesse an dem freien Platz auf dem ansonsten am Feiertag voll besetzten Parkplatz. Er fuhr laut Polizei auf den Mann, der den Parkplatz für seine Freundin zu reservieren versuchte, zu. Als der Wagen des 40-Jährigen immer weiter auf ihn zuhielt, sprang der 26-Jährige auf die Motorhaube - und im Anschluss ging "der Streit handfest weiter", wie die Polizei mitteilte. Die beiden Männer hätten auf dem Boden gerangelt, bis Unbeteiligte sie trennen konnten. Die Polizei nahm mehrere Anzeigen wegen Nötigung und wechselseitiger Körperverletzung auf. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de